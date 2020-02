The Mandalorian: ecco la data di uscita inglese, cattive notizie per i fan italiani?

Disney+ arriverà in Gran Bretagna il 24 marzo 2020, con disponibile soltanto il primo episodio di The Mandalorian: la data d'uscita è la stessa dell'Italia, anche noi avremo un episodio a settimana?

L'attesa per The Mandalorian in Europa è quasi terminata, ma nuove informazioni sulle modalità di uscita della serie fanno impensierire i fan. Nel Regno Unito Disney+ ricalca la data d'uscita dell'Italia, il 24 marzo 2020, e rende noto che lo show originale sarà disponibile con il primo episodio al momento del lancio, ma il resto arriverà con un episodio a settimana.

Un frame del terzo episodio dello show

Negli Stati Uniti la serie è già giunta a conclusione nel dicembre 2019, gli spoiler hanno da tempo iniziato a circolare ed è addirittura in fase di distribuzione il merchandising dedicato, compreso quello riguardante Baby Yoda, la star del programma che è ormai conosciuta in tutto il mondo nonostante la mancata uscita europea. In Italia Disney+ arriva il medesimo giorno del Regno Unito, dovremmo anche centellinare gli episodi settimanalmente?

The Mandalorian è certamente l'attuale prodotto di punta di Disney+ e l'enorme successo riscosso in patria ha senza dubbio determinato le modalità di uscita in Europa. Per cavalcare l'onda dell'entusiasmo, Disney ha pensato di sfruttare l'uscita degli episodi settimanale per assicurarsi una buona fetta di pubblico anche oltre il periodo di prova gratuito, che varrà per sette giorni dal momento della registrazione.

Sia per il Regno Unito che per l'Italia, è ancora ignota la modalità di distribuzione per le serie tv inedite di Disney+. L'arrivo di The Mandalorian a oltre quattro mesi di distanza dall'uscita originale è certamente stata dettata del lancio del servizio streaming in diversi paesi, ma cosa succederà con The Falcon and the Winter Soldier? Sui profili ufficiali Disney su Twitter si dice che l'intenzione è quella di far sbarcare in Europa i contenuti in contemporanea con Gli Stati Uniti, ma sono già state messe in conto differenze per ogni singolo paese.