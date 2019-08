The Mandalorian: il primo poster della serie Disney+

Disney ha svelato il primo poster di The Mandalorian, l'attesissima serie tv live action ambientata nell'universo di Star Wars, show che esordirà sulla piattaforma Disney+ il prossimo 12 novembre.

Il poster mostra un guerriero che incede, solitario, su una landa desertica, e i fan sanno già che quell'uomo avrà il volto di Pedro Pascal, indimenticabile Oberyn Martell de Il Trono di Spade, descritto dai creatori della serie come un pistolero solitario alle prese con avventure in vari angoli della galassia. E il nome di un angolo si conosce già: The Mandalorian prenderà il via sul pianeta Tatooine, dove Luke Skywalker è cresciuto e dove per la prima volta ha incontrato Han Solo. Per quanto concerne l'ambientazione temporale, invece, la serie tv si situa poco dopo gli eventi della trilogia originale di Star Wars.

Tra gli interpreti, oltre a Pedro Pascal, ci saranno anche Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

Creatore della serie è Jon Favreau, che sarà anche regista insieme a Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

La prima stagione di The Mandalorian sarà composta da 8 episodi, a cui ne faranno seguito sicuramente altri perchè, come ha svelato Favreau durante un'intervista, Disney ha già chiesto una seconda stagione.