The Mandalorian: il trailer ufficiale della serie di Disney+

The Mandalorian ha finalmente un trailer ufficiale, in attesa del debutto della serie live-action previsto per il 12 novembre su Disney+.

Il protagonista del progetto destinato alla piattaforma di streaming è interpretato da Pedro Pascal ed è descritto come un pistolero solitario alle prese con avventure in vari angoli della galassia.

Il trailer introduce l'atmosfera, i personaggi principali e il protagonista interpretato da Pascal tramite alcune sequenze d'azione, su vari pianeti e in volo a bordo di veicoli spaziali, concludendo sottolineando che il mestiere di cacciatore di taglie è una professione complicata.

Al lavoro sull'atteso show un team stellare dietro e davanti la macchina da presa. Tra gli interpreti degli otto episodi ci sono Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

A firmare le puntate che regaleranno nuove avventure in stile western ambientate nell'universo di Star Wars ci sono invece Jon Favreau, anche autore del progetto, Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. Ed è stato proprio Favreau, circa un mese fa, in occasione di un'intervista con Collider, ad annunciare Disney gli avrebbe già chiesto di mettere in cantiere la seconda stagione, attualmente in pre-produzione.

Jon Favreau e Dave Filoni hanno scritto insieme The Mandalorian e hanno spiegato al D23 Expo che volevano realizzare un show che mostrasse un mondo pericoloso dopo la caduta dell'Impero. Negli episodi verranno introdotti dei personaggi inediti e molti elementi che i fan potranno riconoscere. Pedro Pascal, star della serie, ha definito il progetto come un sogno che si avvera.

Nello show il filmmaker Taika Waititi avrà poi la parte di un cacciatore di taglie e sullo schermo apparirà anche Jango Fett.