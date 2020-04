The Mandalorian: la terza stagione è già in fase di pre-produzione

La terza stagione di The Mandalorian, secondo quanto dichiarato da Variety, sembra già essere in fase di pre-produzione. La notizia sarebbe stata confermata da alcune fonti vicine alla Lucasfilm e il lavoro sarebbe già iniziato da alcune settimane.

La testata ha riportato la notizia che il creatore Jon Favreau sta scrivendo "da tempo" la terza stagione e l'art department guidato dal vicepresidente della Lucasfilm e dal creative director Doug Chiang avrebbe già creato dei concept art per la terza stagione di The Mandalorian nelle ultime settimane. Una fonte ha confermato: "Abbiamo appena iniziato la pre-produzione e non vediamo l'ora di immergerci in ulteriori avventure per la terza stagione di Mandalorian".

Un'altra fonte ha aggiunto che il lavoro è iniziato il 20 aprile perché uno show come quello prodotto da Disney+ richiede molta preparazione.

Le riprese della seconda stagione di The Mandalorian si sono concluse all'inizio di marzo e il suo arrivo sugli schermi potrebbe non subire particolari ritardi.

The Mandalorian, prodotta in esclusiva per Disney+ da Lucasfilm, è la prima serie live-action di Star Wars e, nei suoi 8 episodi, racconta vicende ambientate dopo la caduta dell'Impero, quando nella galassia si è diffusa l'illegalità. Protagonista è un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. A interpretarlo Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos).

La serie è prodotta e scritta da Jon Favreau (già produttore de Il Re Leone e delle saghe di Avengers e Iron Man).

Nel cast anche Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars).

