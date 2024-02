The Mandalorian: in sviluppo un nuovo videogioco

Un nuovo videogioco su The Mandalorian è in fase di sviluppo presso Respawn Entertainment.

È stato rivelato che un nuovo videogioco basato sulla serie The Mandalorian è attualmente in fase di sviluppo. Insider Gaming ha riportato che il videogame in prima persona è nelle prime fasi di sviluppo presso Respawn Entertainment. Secondo quanto riferito, il titolo metterà i giocatori nei panni di un cacciatore di taglie mandaloriano. Il gioco si svolgerà durante il regno dell'Impero Galattico, apparentemente tra Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi.

I dettagli

Nei panni di un cacciatore di taglie, i giocatori guadagneranno ricompense in denaro catturando criminali vivi o morti utilizzando ogni sorta di "armi e gadget" diversi. Il titolo è descritto come "molto veloce" con un'elevata mobilità grazie al jetpack del protagonista, con ricompense per i giocatori che sfruttano tale mobilità.

L'outlet fa notare che il videogioco non sarà open world e sarà invece caratterizzato da livelli lineari su diversi pianeti, mentre non si sa se ci sarà una modalità multiplayer. Il videogioco basato su The Mandalorian è ancora lontano un anno o due.