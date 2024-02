The Mandalorian: Pedro Pascal non ha alcuna intenzione di abbandonare la serie

Pedro Pascal, durante un incontro organizzato da SAG-AFTRA, ha ripercorso la sua carriera e ha avuto modo di parlare della serie The Mandalorian, confermando il suo impegno nella serie di Star Wars.

Recentemente si era diffusa online l'ipotesi che l'attore avesse deciso di diminuire il suo impegno nella saga per dedicarsi ad altri progetti, voci chiaramente infondate.

Un ruolo importante per la star

The Mandalorian 2: Mando e il Bambino in una scena del sesto episodio, La tragedia

In occasione della retrospettiva dedicata alla sua carriera, Pedro Pascal ha invece ricordato tutto il suo entusiasmo per The Mandalorian.

L'attore ha raccontato ironico che non aveva percepito il personaggio come un rischio, nonostante avesse sempre il volto coperto nella prima stagione: "Ho pensato fosse perfetto! Non dovevate vedere la mia faccia, non poteva essere colpa mia se non avesse funzionato".

Pedro, dopo essere ritornato serio, ha ricordato: "Per prima cosa era Star Wars e poi c'erano Jon Favreau e Dave Filoni. Durante il primo incontro che ho avuto con loro c'era l'intera prima stagione illustrata in disegni appesi sul muro della stanza degli autori e ho potuto vederla. Ho provato il privilegio nel vedere quello su cui stavano lavorando, inoltre per me era evidente quanto fosse un progetto buono. Mi sono subito reso conto che avrebbe funzionato".

Pascal ha inoltre spiegato che durante la prima stagione la sua controfigura ha compiuto un incredibile lavoro nel delineare la presenza scenica del personaggio, permettendogli di arrivare sul set e stabilire i tratti fisici del mandaloriano, pur non essendo molto presente durante le riprese, a differenza di quanto accaduto per realizzare la seconda stagione, per colpa di alcuni impegni che aveva preso in precedenza. La star ha ammesso: "Ed è stata una scelta davvero intelligente, perché se non avesse funzionato con qualcuno non dovevano realmente capire a chi affidare il ruolo fino alla fine della prima stagione e non ci avevo mai pensato fino a questo momento". La giornalista di Variety ha quindi chiesto se verrà licenziato dalla serie e Pascal ha immediatamente risposto: "No. Dio mio, spero proprio di no!".

Un successo annunciato

Il protagonista ha poi proseguito spiegando che la seconda stagione è stata girata mentre stava andando in onda la prima: "Era fantastico perché non stavamo cercando di andare incontro a certe aspettative, ma abbiamo potuto vedere che la gente l'amava".

Pascal ha ribadito che Favreau l'ha coinvolto tantissimo nella creazione del personaggio e ha potuto vedere come stava venendo creato quel mondo: "Avevo capito che sarebbe stato un successo... E se non lo fosse stato, non sarebbe stata colpa mia!".

L'attore ha inoltre svelato che le persone sarebbero sorprese da quante scene girate sul set, nonostante le difficoltà per l'audio rappresentate dall'avere il volto coperto, siano presenti nel montaggio finale senza dover registrare nuovamente i dialoghi.