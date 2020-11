The Mandalorian, i nuovi prodotti della seconda settimana dei Mando Mondays

Disney ha svelato i nuovi prodotti proposti grazie alla seconda settimana dei Mando Mondays, l'appuntamento per i fan di The Mandalorian.

Sono stati svelati i nuovi prodotti lanciati sul mercato in occasione dei Mando Mondays, l'appuntamento che fino al 21 dicembre rivelerà ogni settimana le nuove proposte per i fan legati alla seconda stagione di The Mandalorian.

Lo show è tornato sugli schermi di Disney+ il 30 ottobre e ha già regalato ai fan molte sorprese e scene spettacolari.

Gli articoli di The Mandalorian disponibili da questa settimana includono i Brick Heads de Il Mandaloriano e Il Bambino di LEGO, il personaggio in vinile Pop! Deluxe di Mando e il Bambino sul Bantha di Funko e la collezione Star Wars: The Vintage Collection The Mandalorian di Hasbro.

The Mandalorian: Felpa con cappuccio

The Mandalorian: Maglietta a maniche lunghe

The Mandalorian: Maglietta Il Bambino

The Mandalorian, Borsa a tracolla Star Wars: Il Bambino

The Mandalorian, Set LEGO Star Wars: Mandalorian Battle Pack

The Mandalorian, Set LEGO Star Wars: The Razor Crest

The Mandalorian, Figures Set LEGO Star Wars: Il Mandaloriano e Il Bambino

The Mandalorian, Padfolio Star Wars: Il Bambino

The Mandalorian, Set LEGO Star Wars: Il Bambino

The Mandalorian: Mini palloncino a elio Star Wars

Ogni lunedì fino al 21 dicembre i fan potranno scoprire le ultime novità dei Mando Mondays consultando la pagina https://www.facebook.com/StarWars.it e partecipare alle conversazioni social tramite l'hashtag #MandoMondays. Molti prodotti sono già disponibili presso alcuni dei principali rivenditori globali, tra cui www.shopDisney.it e www.amazon.it/starwars.

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio nell'attesissima seconda stagione di The Mandalorian, in esclusiva su Disney+.