The Mandalorian: Pedro Pascal star della serie tv?

The Mandalorian, la serie televisiva ambientata nell'universo di Star Wars, potrebbe avere come protagonista l'attore Pedro Pascal, già star di Narcos.

Variety sostiene infatti che la Disney gli abbia offerto il ruolo principale del progetto destinato alla piattaforma di streaming Disney+ e siano in corso le trattative con la star che potrebbe quindi interpretare il pistolero solitario che si trova alle prese con i problemi esistenti nella galassia.

Jon Favreau, creatore del progetto, aveva svelato su Instagram i primi dettagli della trama di The Mandalorian:

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, nell'universo di Star Wars emerge un nuovo guerriero. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell'Impero e prima dell'emergenza rappresentata dal Primo Ordine. Seguiremo le avventure di un pistolero solitario negli angoli più remoti della galassia, distante dall'autorità della Nuova Repubblica.

Le riprese dello show sono ufficialmente iniziate, gli episodi saranno diretti da Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

The Mandalorian dovrebbe approdare nel corso del 2019 sulla piattaforma streaming Disney. I 10 episodi hanno un budget previsto di 100 milioni, 10 milioni a episodio.