The Mandalorian, Pedro Pascal sarà sostituito da Bo-Katan? Katee Sackoff: 'Sarà sempre lo show di Din Djarin'

Dopo le voci su un addio di Pedro Pascal, la Bo-Katan Kryze di Katee Sackhoff potrebbe assumere il ruolo di protagonista nella quarta stagione di The Mandalorian, visto che è già diventata una figura centrale nella serie Star Wars.

Durante una recente intervista concessa a The Direct, Sackhoff ha parlato della possibilità di raccogliere il testimone da Din Djarin diventando ufficialmente il Mandaloriano del titolo.

"No. Penso che ci saranno sempre molte speculazioni all'interno del fandom. Sai, credo che sia una delle ragioni per cui la gente lo ama così tanto. E amano così tanto questo universo che molte volte permette un'ambiguità sufficiente a far sì che le persone interpretino le cose nel modo in cui vogliono interpretarle. E da ciò deriva la possibilità che si diffondano molte informazioni errate o, come dire, velleitarie".

L'attrice ha continuato: "E penso che in questa situazione, credo che la storia dei Mandaloriani e la storia di Bo-Katan dovessero essere raccontate, non credo in alcun modo che questo tolga spazio alla storia di Din [Djarin], né è mai stata questa l'intenzione. E sapete, Pedro e io non siamo responsabili di chi deve condurre lo show [ride]. Questo è lo show di Din Djarin, sarà sempre lo show di Din Djarin".

The Mandalorian 4: Jon Favreau conferma che è già in fase di sviluppo

Niente cambi al timone dello show dunque. The Mandalorian 4 non dovrebbe uscire prima del tardo 2024/inizio 2025, dati gli impegni di Pascal e i ritardi causati dai recenti scioperi a Hollywood.