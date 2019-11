The Mandalorian: un nuovo promo con la voce di Taika Waititi!

The Mandalorian debutterà su Disney+ e in un nuovo promo della serie ambientata nel mondo di Star Wars si sente Taika Waititi.

The Mandalorian ha un nuovo promo in cui è possibile sentire Taika Waititi nel ruolo del droide IG-11 nella serie Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars che debutterà ufficialmente negli Stati Uniti domani in concomitanza con il lancio della piattaforma.

Il breve video mostra alcuni dei protagonisti temere l'entrata in scena del protagonista, tra cui anche il droide affidato al regista e attore Taika Waititi, prossimamente nei cinema con il film Jojo Rabbit.

The Mandalorian potrà contare sulla presenza dell'attore Pedro Pascal nella parte del personaggio che dà il titolo alla serie e introdurrà nuovi angoli della galassia e presenze fino a questo momento inedite nel mondo di Guerre Stellari.

Ecco il nuovo video promozionale:

Tra gli interpreti degli otto episodi ci sono Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

A firmare le puntate che regaleranno nuove avventure in stile western ambientate nell'universo di Star Wars ci sono invece Jon Favreau, anche autore del progetto, Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. Ed è stato proprio Favreau, circa un mese fa, in occasione di un'intervista con Collider, ad annunciare Disney gli avrebbe già chiesto di mettere in cantiere la seconda stagione, attualmente in pre-produzione.