The Mandalorian: il Monopoly ispirato alla serie tv Disney+ è su Amazon al prezzo più basso di sempre

Il Monopoly ispirato al mondo di The Mandalorian è in sconto su Amazon; cosa aspettate a imbarcarvi in un'avventura all'interno di questo mondo affascinante e imprevedibile?

Il Monopoly ispirato al mondo di The Mandalorian, la serie tv Disney+, è scontatissimo su Amazon. Targato Hasbro, si tratta di un'edizione che consentirà agli appassionati del prodotto televisivo di entrare nel mondo del mandaloriano, vivendo in prima persona le sue avventure. Sul sito il Monopoly è attualmente disponibile a 40 €, con uno sconto del 36% dal prezzo base per la versione italiana. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Entrando più nel dettaglio, questa edizione del Monopoly di The Mandalorian comprende: un tabellone di gioco su cui i giocatori devono muoversi, pedine tematiche (The Mandalorian, Cara Dune, IG-11 e Kuiil), una serie di carte specificamente connesse con i personaggi in gioco e su cui è indicata la loro specifica abilità, due dadi, una pedina "Baby Yoda", le pedine imperiali (Stormtrooper con inceneritore, Death Trooper e Moff Gideon) e i crediti imperiali con i vari tagli.

The Mandalorian 3: i fan delusi dal finale di stagione: "Tutto qui?"

Il vostro obiettivo nel Monopoly di The Mandalorian sarà quello di raccogliere più crediti imperiali possibili. Ovviamente il mondo di questa serie tv non renderà la cosa usuale, offrendo un percorso in cui i vari personaggi dovranno sapersi muovere non solamente come affaristi, ma anche come individui dalle capacità fuori dal comune. Il ruolo della casella "Baby Yoda" è centrale per cercare di svoltare la partita a proprio favore, grazie alla quale i giocatori potranno aumentare la propria abilità speciale e usare le eccezionali capacità di The Child. Il pericolo più grande è rappresentato dai nemici imperiali, anche loro interessati a raggiungere Grogu, e una volta realizzato il proprio obiettivo la partita terminerà per tutti. Starà a voi arricchirvi e contrastare i tentativi dell'Impero in questo senso.