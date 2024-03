The Mandalorian: la quarta stagione non si farà, a breve le riprese del film

Una delle star di The Mandalorian aggiorna i fan sulla stato della serie e sull'imminente film The Mandalorian & Grogu.

Sembra che non avremo la quarta stagione di The Mandalorian, almeno non prima dell'uscita del film Mandalorian & Grogu, ma le cose si stanno mettendo bene per il prossimo debutto sul grande schermo di Din Djarin (Pedro Pascal) e di Il Bambino.

A gennaio abbiamo appreso che Lucasfilm ha deciso di andare avanti con The Mandalorian & Grogu, un'avventura per il grande schermo dell'amato duo, che sembra aver rimpiazzato la quarta stagione di The Mandalorian. La notizia ha entusiasmato e deluso i fan in egual misura, che continuano a sperare che la serie Disney+ prosegua.

Brendan Wayne, la controfigura di Pascal in The Mandalorian, ha recentemente parlato del suo lavoro nell'ambito del franchise di Star Wars e ha apparentemente confermato le recenti indiscrezioni sulla data di inizio delle riprese di The Mandalorian & Grogu.

Le parole di Wayne

"Quello che continuo a sentire ovunque è che le riprese inizieranno a giugno. Credo che Jon Favreau abbia detto giugno", ha detto lo stuntman. Wayne ha anche dichiarato di "sapere tutto ciò che accadrà nel film", aggiungendo che "non avrebbero potuto dare il via libera a qualcosa senza una sceneggiatura".

Nonostante non abbia potuto condividere molto altro, quando all'attore e stuntman è stato chiesto se una quarta stagione di The Mandalorian si farà, ha aggiunto: "No la quarta stagione non si farà. So che faremo sicuramente un film, ecco cosa so".

In precedenza è stato riferito che le sceneggiature di Favreau per la quarta stagione si sono evolute in un film dopo gli scioperi della WGA dello scorso anno. Tuttavia, dal momento che The Mandalorian è una delle punte di diamante di Disney+ lo show potrebbe continuare in futuro, ma solo il tempo potrà dirlo.

Wayne si è anche affrettato a condividere la sua convinzione che questo film non sia stato realizzato in fretta e furia per fare cassa: "Vi dirò, onestamente, che Jon Favreau non lo farebbe mai. Capisco che la produzione, come lo studio, abbia detto: 'Ehi, stai facendo un film e non la quarta stagione? Se è così che è andata. È giusto, perché è nel loro interesse. Guadagnano di più con un film, non è neanche lontanamente paragonabile al guadagno di una serie. Non ci si avvicina nemmeno! Ma Jon ama e onora tutto ciò che fa, ma in particolare Star Wars, perché per lui ha un significato che va oltre questo momento. Non farebbe mai qualcosa a metà. È troppo importante per lui. E Dave Filoni non lo permetterebbe mai".

Le riprese di The Mandalorian & Grogu inizieranno a Los Angeles il 17 giugno 2024 mentre il debutto è previsto per il 2026.