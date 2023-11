The Mandalorian 3: Katee Sackhoff nega la storia d'amore tra Din Djarin e Bo-Katan

Katee Sackhoff smentisce le teorie dei fan che vorrebbero una storia d'amore tra Din Djarin e Bo-Katan in "The Mandalorian".

Ospite del Fan Expo di San Francisco, Katee Sackhoff ha commentato le teorie dei fan secondo cui il suo personaggio, Bo-Katan Kryze e il protagonista Din Djarin avrebbero una storia d'amore nella terza stagione di The Mandalorian: "Non credo proprio. Penso che probabilmente ci siano altrettante speculazioni sulla relazione tra l'Armaiola e Bo-Katan."

L'attrice ha poi proseguito dicendo: "Penso che ogni volta che metti insieme una donna e un uomo sullo schermo, è destinato ad accadere. Penso che sia solo una di quelle speculazioni che piacciono alla gente. Ma no, niente di più che semplicemente scherzare tra me e Brendan Wayne al lavoro, quindi no, non c'è nulla di romantico."

The Mandalorian: il protagonisti in una scena della serie Disney+

Dopo le voci su un addio di Pedro Pascal, la Bo-Katan Kryze di Katee Sackhoff potrebbe assumere il ruolo di protagonista nella quarta stagione di The Mandalorian, visto che è già diventata una figura centrale nella serie Star Wars.

Durante una recente intervista concessa a The Direct, la Sackhoff ha parlato della possibilità di raccogliere il testimone da Din Djarin diventando ufficialmente il Mandaloriano del titolo: "No. Penso che ci saranno sempre molte speculazioni all'interno del fandom. E penso che in questa situazione, credo che la storia dei Mandaloriani e la storia di Bo-Katan dovessero essere raccontate, non credo in alcun modo che questo tolga spazio alla storia di Din [Djarin], né è mai stata questa l'intenzione. E sapete, Pedro e io non siamo responsabili di chi deve condurre lo show [ride]. Questo è lo show di Din Djarin, sarà sempre lo show di Din Djarin".