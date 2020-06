The Mandalorian, Jon Favreau: "Ecco come Boba Fett ha ispirato Mando"

Jon Favreau, showrunner di The Mandalorian, ha parlato di come Boba Fett abbia ispirato la creazione del protagonista della serie Disney+.

Il creatore della serie Jon Favreau The Mandalorian ha raccontato durante un panel dell'ATX TV Festival in che modo Boba Fett sia stato d'ispirazione per il personaggio interpretato da Pedro Pascal nello show di Disney+.

Con soli 8 episodi, la prima stagione di The Mandalorian è riuscita a conquistare i fan di Star Wars, che hanno accolto con entusiasmo la storia e i personaggi della serie ideata da Jon Favreau. Proprio quest'ultimo ha recentemente parlato delle fonti di ispirazione alla base della figura del Mandaloriano a cui dà il volto (rigorosamente coperto dal casco) l'attore di Game of Thrones e Wonder Woman 1984, Pedro Pascal, facendo riferimento a un altro nome estremamente popolare nell'Universo creato da George Lucas: Boba Fett.

"Tutti amavamo Boba Fett, ma non abbiamo avuto occasione di conoscerlo come avremmo voluto" spiega Favreau durante un panel dell'ATX TV Festival. "È uscito di scena così, senza troppe cerimonie, ne Il ritorno dello Jedi. Volevamo qualcuno che potesse essere all'altezza di ciò che speravamo di vedere quando eravamo più giovani"

Considerata anche la presenza di Temuera Morrison - l'attore che ai tempi della saga prequel interpretò Jango Fett - nei panni di Boba Fett per la seconda stagione della serie, sarà interessante vedere come i due personaggi interagiranno, e quale sarà il ruolo riservato in The Mandalorian al cacciatore di taglie più popolare della Galassia lontana lontana (almeno fino all'arrivo di Mando).

La prima stagione completa di The Mandalorian è attualmente disponibile su Disney+, mentre la seconda debutterà in streaming nel mese di ottobre.