The Mandalorian su Italia 1 in chiaro domenica 22 marzo

The Mandalorian arriva in TV in chiaro su Italia 1: il primo episodio sarà trasmesso domenica 22 marzo 2020, per la gioia di tutti i fan di Star Wars.

The Mandalorian arriva in TV in chiaro su Italia 1: domenica 22 marzo la rete Mediaset trasmetterà il primo episodio della serie Disney ambientata nell'universo di Star Wars.

A che ora? In seconda serata, stando alle informazioni riportate nei palinsesti, alle 23:30. Al momento non sappiamo se verranno trasmessi anche altri episodi o se si tratti di un accordo tra Mediaset e Disney, una sorta di lancio promozionale per l'arrivo in Italia di Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino.

The Mandalorian: il protagonista nella prima puntata

The Mandalorian è la prima serie tv ambientata nel mondo di Star Wars. A livello temporale, si situa poco dopo gli eventi della trilogia originale della saga. Creata da Jon Favreau, che ne è anche regista insieme a Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi, la prima stagione della serie tv targata Disney è composta da 8 episodi.

Star di The Mandalorian, oltre a Baby Yoda, è il protagonista Pedro Pascal, insieme a lui nel cast anche anche Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

La stagione 2 di The Mandalorian dovrebbe debuttare su Disney+ a ottobre.