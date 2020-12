The Mandalorian arriva su Fortnite con contenuti esclusivi

La serie The Mandalorian è arrivata nel mondo di Fortnite e i giocatori potranno accedere a contenuti esclusivi.

The Mandalorian è arrivato nel mondo di Fortnite grazie ai contenuti che hanno debuttato nella giornata di oggi, in occasione della Seconda stagione, capitolo 5.

I giocatori riceveranno delle missioni da compiere proprio come il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal.

Gli utenti potranno inoltre sbloccare una skin dedicata a The Mandalorian e, arrivando all'ottavo livello, si otterrà un banner mandaloriano, una schermata di attesa ispirata alla serie ambientata nell'universo di Star Wars, un'emoticon di Baby Yoda e altri contenuti tratti dallo show.

Avvicinandosi al centesimo livello e compiendo le missioni i giocatori riceveranno altri contenuti esclusivi come emoticon e stili aggiuntivi.

Il sito di Fortnite dichiara che "i più grandi cacciatori delle varie realtà come il Mandaloriano prenderanno parte a una battaglia caotica che darà forma al futuro dell'isola".

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio nell'attesissima seconda stagione qui potete vedere The Mandalorian 2 in streaming.