The Mandalorian su Disney+: quando saranno disponibili in streaming le puntate

The Mandalorian è la prima serie ambientata nell'universo di Star Wars in arrivo su Disney+, ecco quando saranno disponibili le puntate.

The Mandalorian debutterà il 22 marzo, in seconda serata su Italia1, e la serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars sarà poi disponibile su Disney+, la nuova piattaforma di streaming, ecco quando.

I primi due episodi della serie evento, per celebrare il lancio di Disney+, saranno subito disponibili dal 24 marzo, giorno del lancio della piattaforma streaming in Italia. Il terzo episodio di The Mandalorian verrà poi rilasciato venerdì 27 marzo, mentre le restanti puntate della serie saranno caricate settimanalmente ogni venerdì.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

The Mandalorian, prodotta in esclusiva per Disney+ da Lucasfilm, è la prima serie live-action di Star Wars e, nei suoi 8 episodi, racconta vicende ambientate dopo la caduta dell'Impero, quando nella galassia si è diffusa l'illegalità. Protagonista è un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. A interpretarlo Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos).

La serie è prodotta e scritta da Jon Favreau (già produttore de Il Re Leone e delle saghe di Avengers e Iron Man).

Nel cast anche Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars).

Disney+: cos'è, come funziona, uscita in Italia e catalogo