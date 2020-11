The Mandalorian: Baby Yoda va nello spazio con un gruppo di astronauti

Baby Yoda, personaggio-rivelazione di The Mandalorian, è in rotta verso la International Space Station con l'equipaggio della Resilience.

Baby Yoda, personaggio-rivelazione di The Mandalorian, è in rotta verso la International Space Station con l'equipaggio della Resilience. Lo svela il sito ClickOrlando.com, che si occupa dell'attualità in Florida, incluso ciò che accade a Cape Canaveral.

Da lì è partito un nuovo gruppo di astronauti della NASA, e come da tradizione hanno scelto una sorta di mascotte come indicatore della gravità per quando saranno in orbita (sono partiti stamattina, con il fuso orario, e il viaggio durerà circa 27 ore). Ebbene, come hanno svelato dopo il lancio, questa volta è stato selezionato il popolare personaggio che da poco più di un anno ha fatto breccia nei cuori dei fan di Star Wars in tutto il mondo, generando un'infinità di omaggi e meme.

È l'ennesima dimostrazione della popolarità di The Mandalorian e in particolare del Bambino, alias Baby Yoda come lo chiamano gli appassionati, che è parte integrante dello show sin dal primo episodio, messo a disposizione su Disney+ il 12 novembre 2019, giorno del lancio della piattaforma sul mercato americano. La seconda stagione è attualmente in corso, fino al 18 dicembre.

Il prossimo episodio, disponibile dal 20 novembre, avrà Carl Weathers, uno degli interpreti, dietro la macchina da presa, mentre quello successivo sarà firmato da Dave Filoni, veterano delle serie animate di Star Wars. Si ipotizza che il suo episodio sarà quello contenente il debutto live-action di Ahsoka Tano, l'apprendista di Anakin Skywalker in Star Wars: le guerre dei Cloni e alleata dei Ribelli in Star Wars Rebels.

È già in lavorazione una terza annata, le cui riprese dovrebbero procedere senza particolari intoppi produttivi dato che la tecnologia virtuale usata per la serie consente già di suo una diminuzione sostanziale del numero di persone presenti sul set (e il cast principale, per natura del progetto stesso, non è particolarmente nutrito).