The Mandalorian: Baby Yoda è la star del nuovo merchandise

The Mandalorian è stata la serie di Star Wars rivelazione dell'autunno e Baby Yoda è protagonista del nuovo merchandise presentato ufficialmente durante la New York Toy Fair. Il Bambino, affettuosamente soprannominato "Baby Yoda", è al centro dell'attesa seria creata da Jon Favreau che è in arrivo il 24 marzo su Disney+ in Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Italia, Germania, Svizzera e Austria.

In aggiunta ai tanti prodotti già annunciati in precedenza, oggi sono stati svelati per la prima volta anche numerosi articoli completamente nuovi appartenenti a svariate categorie. Gli articoli più importanti comprendono l'action figure Il Bambino in versione Animatronic prodotta da Hasbro, un set da costruzione LEGO con la nave spaziale del Mandaloriano, la Razor Crest, e un kit da costruzione LEGO BrickHeadz Star Wars con il Mandaloriano e Il Bambino.

Sul sito shopDisney.it, nei Disney Store e nei parchi Disney saranno poi acquistabili ulteriori articoli messi in vendita da Hasbro, Funko, Mattel, Build-A-Bear, shopDisney.it/Disney Store e molti altri.

Ecco le foto:

Il video dei nuovi prodotti:

Jon Favreau, creatore del progetto prodotto per la piattaforma di streaming, ha dichiarato: "Trovare dei modi per coinvolgere e sorprendere gli spettatori con questa nuova storia di Star Wars è stata una fantastica opportunità. E posticipare lo sviluppo dei prodotti darà a tutti l'opportunità di scoprire insieme il personaggio affettuosamente conosciuto dai fan come 'Baby Yoda'. Questa è un'opportunità davvero speciale nell'era degli spoiler. Sono davvero riconoscente per la partnership che abbiamo creato con i team di Lucasfilm e Disney, che stanno trasformando questi personaggi in prodotti che i fan potranno apprezzare".

Oggi sono stati svelati anche nuovi prodotti ispirati alla serie animata premiata con l'Emmy Award Star Wars: le guerre dei Cloni, che vanta ancora una volta Dave Filoni come produttore esecutivo. Serie che tornerà in esclusiva su Disney+ con la settima e ultima stagione. Hasbro ha svelato una spada laser Darksaber Mandaloriana, oltre a prodotti aggiuntivi con i personaggi più amati dai fan, che fanno parte della serie completamente nuova di veicoli e action figure Mission Fleet, tra cui il Jedi Starfighter di Anakin Skywalker con il veicolo e l'action figure del personaggio, L'assalto acquatico di Ahsoka Tano con il micro veicolo e l'action figure del personaggio, e il clone combat del capitano Rex con il veicolo e l'action figure del personaggio.

Le due serie saranno disponibili su Disney+ il 24 marzo al lancio del servizio in Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Italia, Germania, Svizzera e Austria. Il prezzo del servizio sarà di €6.99 al mese/€69.99 all'anno. Il lancio in altri paesi europei, quali Belgio, Scandinavia e Portogallo avverrà successivamente nell'estate 2020.

La seconda stagione di The Mandalorian arriverà nel mese di ottobre sugli schermi di Disney+ e prossimamente arriveranno nel catalogo della piattaforma anche gli show dedicati a Obi-Wan Kenobi e a Cassian Andor, il protagonista del film spinoff Rogue One.