The Mandalorian: Baby Yoda nel nuovo merchandise, ma i giochi Hasbro arriveranno nel 2020!

The Mandalorian sta conquistando i fan e Baby Yoda è ora ritratto sul nuovo merchandise ufficiale legato alla serie tv prodotta per Disney+, anche se i giocattoli saranno disponibili solo nel 2020.

I siti di ShopDisney, BoxLunch e Amazon hanno infatti messo in vendita t-shirt, felpe, custodie per cellulari, tazze e borse realizzate anche con i design dell'adorabile creatura.

Baby Yoda è ritratto sugli oggetti ispirati a The Mandalorian utilizzando il concept art condiviso online alcuni giorni fa dalla Disney. Hasbro ha però confermato a Vanity Fair che fino al 2020 non saranno disponibili giocattoli che ritraggono la creatura, non permettendo quindi ai fan di regalare, o regalarsi, degli oggetti a tema.

Per ora nemmeno Funko e altre aziende hanno rivelato i propri progetti riguardanti il personaggio.

La serie creata da Jon Favreau è disponibile in streaming su Disney+, servizio che debutterà in Italia a marzo, e ogni venerdì viene distribuito online un episodio inedito che regala qualche nuovo dettaglio relativo al tenero protagonista appartenente alla stessa specie di Yoda e al cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal che decide di ribellarsi ai suoi "datori di lavoro" e salvare la creatura.

