The Mandalorian: Baby Yoda sarà tentato dal Lato Oscuro nella stagione 2?

Baby Yoda ne Il Pistolero

Un articolo di Screen Rant propone un'interessante teoria sull'evoluzione di Baby Yoda nella seconda stagione di The Mandalorian, prevista per ottobre su Disney+. Il pezzo, a firma di Craig Elvy, ipotizza infatti che il personaggio possa essere sedotto dal Lato Oscuro della Forza, sulla base di uno dei momenti clou della prima stagione: la scena in cui il Bambino (nome ufficiale della creatura all'interno della serie) usa i propri poteri per soffocare Cara Dune mentre lei era impegnata in una partita a braccio di ferro con il protagonista Din Djarin.

Un frame del terzo episodio dello show

È possibile che il piccolo avesse semplicemente mal interpretato la situazione, ma come sottolinea l'articolo c'era anche un certo sadismo nel suo sguardo. Dato che la seconda stagione, sulla base di ciò che abbiamo visto finora, parlerà della ricerca del pianeta natale del Bambino, non è da escludere che il suo rapporto con la Forza sia oggetto di approfondimento, e la giovane età del personaggio potrebbe renderlo particolarmente vulnerabile al fascino del Lato Oscuro.

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata della serie

La seconda stagione di The Mandalorian non ha ancora una data di debutto precisa, ma si parla di ottobre come periodo generale. Le riprese si sono concluse prima del lockdown negli Stati Uniti, e la situazione attuale non dovrebbe influire sulla post-produzione. Il creatore Jon Favreau sarebbe inoltre già al lavoro su una possibile terza annata dello show, la prima produzione seriale live-action ambientata nell'universo di Star Wars.

La serie è anche oggetto di un documentario, Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, il cui ultimo episodio sarà disponibile su Disney+ da domani. Per la piattaforma di streaming sono in lavorazione altre due produzioni episodiche basate sul mondo lucasiano: una con protagonista Cassian Andor, uno dei personaggi di Rogue One: A Star Wars Story, e l'altra sulle gesta di Obi-Wan Kenobi tra gli eventi degli Episodi III e IV, con Ewan McGregor nuovamente nei panni del Maestro Jedi.