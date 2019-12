The Mandalorian e Baby Yoda: nella prima stagione si riveleranno dei dettagli sulla creatura

The Mandalorian rivelerà qualche dettaglio della storia di Baby Yoda, come ha confermato lo showrunner Jon Favreau.

The Mandalorian rivelerà qualche dettaglio del passato di Baby Yoda durante gli ultimi quattro episodi della prima stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars per la piattaforma di streaming Disney+.

Lo showrunner Jon Favreau, intervistato da The Hollywood Reporter, ha infatti parlato della creatura e dei progetti che la riguardano. Il creatore di The Mandalorian ha spiegato: "Si tratta prevalentemente di un pupazzo. Quando abbiamo usato il CGI abbiamo cercato di fargli seguire le stesse leggi della fisica che avrebbe se fosse un pupazzo. Penso che la maggior parte delle volte l'intervento in post-produzione diventa troppo ovvio se non si creano dei parametri a livello creativo che permettano al personaggio di mantenere la stessa identità e lo stesso fascino".

Parlando di Baby Yoda, Favreau ha poi aggiunto: "Scopriremo qualcosa di più su di lui nel corso della stagione. Penso che quello che è grandioso di ciò che ha creato George Lucas è che lo Yoda che siamo cresciuti guardando era sempre circondato dal mistero e per questo è diventato un simbolo e un mito. Sappiamo chi è basandoci sul suo comportamento e per ciò che combatte, ma non sappiamo molti dettagli relativi a dove viene o alla sua specie. Penso sia per questo che le persone sono così curiose nei confronti di questa piccola creatura".

Lo showrunner ha inoltre anticipato: "Stiamo lavorando alla seconda stagione, scrivendo, preparandoci, me compreso, per dirigere le puntate. Non ho avuto l'occasione di dirigere un episodio durante la prima stagione perché stavo realizzando Il Re Leone, quindi mi occuperò di una puntate della prossima stagione".

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?