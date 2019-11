The Mandalorian anticipa il nuovo Yoda nella saga di Star Wars?

The Mandalorian, la serie Disney+, sta regalando ai fan di Star Wars nuovi tasselli della saga che si inseriscono dopo gli eventi al centro del film Il Ritorno dello Jedi e che riguardano anche il possibile erede di Yoda.

Lo show debutterà sugli schermi italiani a marzo, mese in cui sarà disponibile la nuova piattaforma di streaming, se non volete quindi anticipazioni e spoiler non proseguite con la lettura!

Nella serie The Mandalorian il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal riceve il compito di individuare una creatura e ucciderla, ritrovandosi però alle prese con un esemplare molto giovane della specie a cui apparteneva Yoda. Il personaggio, secondo alcune fonti del sito We Got This Covered, sarà particolarmente importante in futuro dopo l'uscita di scena del cavaliere Jedi avvenuta a 900 anni proprio in Il ritorno dello Jedi. Yoda era riapparso solo in versione fantasma in Gli ultimi Jedi, ma ora sembra avere un erede.

Nel prequel La Minaccia Fantasma avevamo visto Yaddle, un'esemplare di sesso femminile che faceva parte dei cavalieri jedi, ma successivamente si era accennato al fatto che Yoda fosse l'ultimo della sua specie. The Mandalorian è ambientato poco dopo la trilogia originale e il personaggio inedito nei prossimi episodi della saga sarebbe quindi cresciuto, aumentando così anche il proprio potere.

Nelle prime due puntate della serie si è scoperto che ha cinquanta anni e, nonostante per la sua specie sia ancora molto giovane, sa usare la Forza ed è molto potente, nonostante possa usare le sue capacità per poco tempo. Nel franchise sembra comunque destinato a sostituire l'iconica figura e non resta che attendere per scoprire cosa accadrà nello show per avere un'idea più precisa dei progetti della Lucasfilm che riguardano il "piccolo".