The Mandalorian 3: il primo episodio svela il destino di Cara Dune

Il licenziamento di Gina Carano in seguito ad alcuni suoi post controversi sui social, ha portato la Disney a eliminare il personaggio di Cara Dune da The Mandalorian e adesso il primo episodio della Stagione 3 ha svelato il suo destino al pubblico.

L'ultima volta che i fan hanno visto Cara Dune, stava agendo come Marshall di Navarro, lavorando al fianco del Greef Karga di Carl Weathers. Quando Din Djarin (Pedro Pascal) arriva su Navarro a metà dell'episodio, si nota subito che Dune è assente. Karga offre a Djarin il suo lavoro e spiega che la Nuova Repubblica ha reclutato il personaggio per un'unità di forze speciali, costringendola a lasciare il pianeta. Non solo il personaggio è ancora vivo, quindi, ma sta vivendo altre avventure lontano dalla narrazione principale.

Gina Carano dopo il licenziamento della Disney: "Realizzerò un nuovo film, ora sono più libera che mai"

Significa forse che il suo personaggio è destinato a tornare (magari interpretato da un'altra attrice, visto che un ritorno di Gina Carano sembra escluso)? Non ci resta che rimanere in attesa di nuovi sviluppi.