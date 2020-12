The Mandalorian 3: Pedro Pascal tornerà nella terza stagione?

The Mandalorian: il protagonisti in una scena della serie Disney+

I fan di The Mandalorian si stanno interrogando sulla presenza di Pedro Pascal nella terza stagione della serie, prevista per dicembre 2021. Questo principalmente a causa dell'annuncio, nel post-credits del finale della seconda annata, di The Book of Boba Fett, anch'esso con un debutto fissato per l'ultimo mese del prossimo anno. In assenza di comunicati ufficiali della Lucasfilm, ci si chiede (e lo abbiamo fatto anche noi nel nostro approfondimento sul finale, che potete leggere tramite il link sottostante) se sarà uno spin-off o la terza stagione, con Boba al posto di Din Djarin.

L'incertezza nasce anche da una voce, fatta circolare a suo tempo dalla YouTuber americana Grace Randolph (non particolarmente ben vista nell'ambiente a causa della sua abitudine di uscirsene con "scoop" dalla dubbia veridicità), secondo la quale Pedro Pascal avrebbe avuto dei disaccordi con la produzione a causa della decisione narrativa di non mostrare (quasi) mai il volto di Din Djarin, e quindi deciso di lasciare lo show al termine della seconda stagione. Pascal ha smentito le voci durante una recente intervista, e la sua controfigura ha commentato la cosa su Instagram, affermando che l'attore cileno sarà di ritorno in The Mandalorian 3, le cui riprese dovrebbero iniziare non appena lui avrà portato a termine un altro impegno per un film con Nicolas Cage.

C'è chi ha cercato di ragionare in termini numerici sullo statuto ambiguo della serie incentrata su Boba Fett, ricordando che la scorsa settimana, durante l'Investor Day della Disney. tra i tanti progetti che potremo vedere su Disney+, si era parlato di dieci nuove serie di Star Wars per i prossimi tre anni, ma nel corso dell'apposito panel Kathleen Kennedy ne aveva annunciate solo nove. The Book of Boba Fett sarebbe quindi il decimo titolo, tenuto nascosto forse per non spoilerare il destino del personaggio, poiché al momento del panel mancavano ancora due episodi. Un chiarimento l'ha fornito Paul Bateman, ex-concept artist della Lucasfilm, il quale ha scritto su Twitter (precisando però di non essere un portavoce ufficiale dello studio): "Da quello che so io, i due progetti hanno calendari di lavorazione diversi, nonostante le potenziali date di uscita simili, e Pedro Pascal ha confermato di aver firmato per la terza stagione."