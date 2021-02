The Mandalorian 3: nessun recasting per Cara Dune, Gina Carano non verrà sostituita

Gina Carano, interprete di Cara Dune, non verrà sostituita in The Mandalorian 3, la produzione non ha intenzione di effettuare un recasting.

The Mandalorian 3 sembra non riporterà in scena Cara Dune, il personaggio interpretato da Gina Carano: un portavoce della Disney ha infatti confermato a IndieWire che non ci sarà un recasting-

Inizialmente The Hollywood Reporter aveva dichiarato che i produttori avrebbero cercato un'altra attrice per il ruolo, tenendo in considerazione le esigenze della storia e del merchandising.

Un portavoce di Disney ha ora smentito quell'indiscrezione sostenendo che non ci sarà nessun nuovo casting per il ruolo di Cara Dune in vista delle riprese della terza stagione di The Mandalorian e degli spinoff dello show prodotto per Disney+.

Il personaggio di Gina Carano sembra dovesse essere al centro di Rangers of the New Republic, uno dei nuovi titoli in fase di sviluppo per conto di Disney+. I produttori, tuttavia, non aveva annunciato il coinvolgimento dell'attrice che era già al centro di varie polemiche online.

Nella giornata di ieri l'interprete di Cara Dune aveva dichiarato di aver scoperto di essere stata licenziata tramite i social media e di aver sentito i responsabili di Lucasfilm per l'ultima volta quando le avevano chiesto di scrivere un messaggio di scuse in seguito alle accuse di aver ironizzato sulla comunità transgender.