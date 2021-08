The Mandalorian 3: svelato l'inizio delle riprese della nuova stagione

Carl Weathers ha parlato di The Mandalorian 3, svelando l'inizio delle riprese ed il suo coinvolgimento nei nuovi episodi, sia come attore che come regista.

Carl Weathers, interprete di Greef Karga in The Mandalorian, ha svelato che l'inizio delle riprese della terza stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars è previsto per il prossimo mese. L'attore ha anche confermato il suo ritorno nei nuovi episodi ed ha annunciato che si occuperà anche della regia.

A metà dello scorso mese di dicembre, su Disney+ veniva rilasciato l'ultimo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, capace di elettrizzare tutti i fan di Star Wars tramite un cameo totalmente inaspettato e quindi ancora più entusiasmante. Oggi, a distanza di otto mesi da allora, scopriamo invece quando avranno inizio le riprese della nuova stagione della serie. Sebbene non ci sia stato ancora un annuncio ufficiale da Lucasfilm, dovrebbero bastare le recenti dichiarazioni di Carl Weathers per fare chiarezza su questo argomento. L'attore, interprete di Greef Karga, è intervenuto allo Steel City Con ed ha rivelato che che reciterà nella terza stagione e dirigerà anche alcuni episodi. Ha quindi aggiunto: "Inizieremo una nuova stagione di The Mandalorian entro il prossimo mese. Sì, e potrò essere di nuovo sia davanti che dietro la telecamera". In precedenza, Giancarlo Esposito aveva detto che le riprese sarebbero iniziate presto, ma non era stato così specifico.

Ricordiamo che la produzione di The Mandalorian 3 è stata ritardata a causa delle riprese della sua serie spin-off, The Book of Boba Fett, che dovrebbe arrivare nel catalogo streaming questo ottobre, andando di fatto a sostituire lo "slot" riservato a Mando negli ultimi due anni. Un recente rapporto di Collider aveva rivelato che le riprese della nuova stagione di The Mandalorian non sarebbero iniziate fino a quando la serie Obi-Wan Kenobi non finiva di occupare gli spazi di Lucasfilm a Los Angeles. E, considerato che le riprese dello show con Ewan McGregor sono finite proprio questa settimana, possiamo dire che le due notizie coincidono perfettamente.

Lo scorso dicembre, durante il live streaming del Disney Investor Day, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha annunciato una serie di nuovi progetti che arriveranno su Disney+ e saranno ambientati nell'universo di Star Wars. In quell'occasione è stata confermata la produzione della serie su Ahsoka, che si collegherà a The Mandalorian, così come quella di Rangers of the New Republic, anche se poi tutto è stato bloccato. Kennedy ha anche confermato un film senza titolo di Star Wars diretto da Taika Waititi, ha rivelato che Hayden Christensen si unirà alla serie Obi-Wan Kenobi ed ha annunciato la serie spin-off di Rogue One, Andor.