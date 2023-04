The Mandalorian 3: ecco perché il personaggio di Pedro Pascal non si è mai tolto l'elmetto

Ecco perché nella terza stagione di The Mandalorian non abbiamo mai visto il volto di Pedro Pascal

Chi ha seguito The Mandalorian 3 si sarà chiesto perché non abbiamo mai visto il volto di Pedro Pascal durante questa stagione della serie ambientata nel mondo di Star Wars. Ebbene, sembra che Din Djarin non abbia mai tolto l'elmetto perché l'attore cileno naturalizzato statunitense era impegnato nelle riprese di The Last of Us 3.

È ben noto che Pedro Pascal, a causa dei suoi impegni lavorativi, abbia indossato raramente l'armatura Beskar di Din Djarin. Infatti, spesso l'attore è stato sostituito dalle sue controfigure, ovvero Brendan Wayne e Lateef Crowder. Durante le due stagioni precedenti, Pedro è stato spesso assente durante le riprese a causa dei suoi impegni in altre produzioni come Wonder Woman 1984 e una rappresentazione teatrale di Re Lear a Broadway.

Tuttavia, nonostante ciò, l'attore ha mostrato il suo volto nel finale della prima stagione quando IG-11 gli ha tolto il casco e in un paio di altre occasioni durante la seconda. Pertanto, quando è iniziato il nuovo capitolo della serie ideata da Jon Favreau, molti fan si aspettavano di vedere Din Djarin mostrare ancora una volta il suo aspetto. Tuttavia, secondo Jeff Sneider, la decisione di non far comparire Pedro Pascal era già stata presa.

"Mi è stato detto che era già stata presa la decisione di non far comparire il volto di Pedro Pascal in questa stagione", ha spiegato Jeff. Le riprese di The Mandalorian e The Last of Us si sono sovrapposte e sembra che l'attore di origini cilene abbia dato la priorità alla serie targata HBO, presentandosi sul set di The Mandalorian solo un paio di volte, scelta concordata con John Bartnicki.

Questa ipotesi sembra essere più plausibile rispetto alle numerose voci infondate che circolavano riguardo ad un presunto litigio tra Pedro Pascal e i produttori di The Mandalorian. Le riprese di The Last of Us sono iniziate a luglio 2021 e sono terminate a giugno 2022, mentre le telecamere di The Mandalorian si sono accese ad ottobre 2021 e si sono spente nel marzo 2022. Qui trovate la nostra recensione del finale di stagione di The Mandalorian.

È altamente probabile che The Mandalorian 4 verrà rilasciato verso la fine del 2024 o all'inizio del 2025. La nuova stagione seguirà Din Djarin e l'apprendista Din Grogu nel loro viaggio attraverso una Galassia ancora divisa tra la nascente Nuova Repubblica e i rimanenti resti dell'Impero.