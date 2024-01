The Mandalorian 3: confermato il cambiamento che subirà Din Djarin nelle prossime stagioni

Star Wars ha finalmente confermato un cambiamento importante per il Din Djarin di Pedro Pascal dopo la terza stagione di The Mandalorian, che offrirà all'amato personaggio un futuro promettente nel franchise.

Sebbene la terza stagione di The Mandalorian non sia stata accolta proprio in maniera trionfale, in particolare per quanto riguarda l'arco caratteriale di Din Djarin, posto in secondo piano, la sua eredità ha spianato la strada al prossimo e annunciato film The Mandalorian & Grogu.

Il finale della Stagione 3 di The Mandalorian costituisce ancora un'ottima premessa per il futuro di Din, ma Star Wars ha ora confermato un importante cambiamento nel suo personaggio.

In un comunicato stampa della Hasbro, una nuova action figure di Din Djarin anticipa il suo futuro in Star Wars. Nel comunicato possiamo leggere che Din Djarin era "un tempo un cacciatore di taglie solitario" prima di riunirsi con Grogu e adottarlo come proprio.

Questo passaggio confermerebbe che Din non è più un cacciatore di taglie. È la prima volta che Star Wars parla veramente di questo cambiamento chiave del personaggio, dopo che la stessa Stagione 3 di The Mandalorian aveva accennato al suo nuovo ruolo nella Nuova Repubblica nel finale.

The Mandalorian 4: la stagione era già stata scritta prima dell'annuncio del film

La descrizione di Hasbro dell'action figure di Grogu, inoltre, sottolinea questo nuovo ruolo di Din, scrivendo che il duo "prenderà posizione contro ciò che è rimasto dell'Impero". Questo è un aspetto che si è visto in parte nella terza stagione di The Mandalorian, ma che sarà senza dubbio al centro del film The Mandalorian & Grogu, oltre che di una potenziale quarta stagione di The Mandalorian.