The Mandalorian 3: Christopher Lloyd guest star della serie

The Mandalorian 3 avrà una guest star davvero speciale: Christopher Lloyd, la star di Ritorno al Futuro.

L'attore, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, è attualmente impegnato nelle riprese nel sud della California.

Per ora la produzione dello show ambientato nell'universo di Star Wars prodotto per Disney+ non ha svelato i dettagli del personaggio affidato a Christopher Lloyd o il numero di episodi di The Mandalorian in cui apparirà, anticipando semplicemente che si tratta di una parte da guest star.

Jon Favreau e Dave Filoni, produttori della serie, in passato hanno già "preso in prestito" star di franchise cult come Michael Biehn di Terminator e ora sembra sia il turno di Ritorno al Futuro.

The Mandalorian ha già dato vita agli spinoff The Book of Boba Fett e Ahsoka. Il protagonista è Pedro Pascal nel ruolo del cacciatore di taglie che si occupa poi di proteggere Grogu, appartenente alla stessa razza aliena di Yoda. La terza stagione dovrebbe arrivare in autunno o verso la fine dell'anno in streaming.