The Mandalorian 2: Timothy Olyphant nel cast dei nuovi episodi

The Mandalorian 2 avrà nel proprio cast anche Timothy Olyphant: l'attore apparirà negli episodi dello show targato Disney+ le cui riprese si sono già concluse.

La serie ambientata nell'universo di Star Wars dovrebbe infatti ritornare regolarmente sugli schermi in autunno, senza subire possibili ritardi.

La Lucasfilm non ha attualmente svelato i dettagli relativi al personaggio interpretato da Timothy Olyphant nella seconda stagione di The Mandalorian.

Per ora i fan dovranno quindi rimanere in attesa di scoprire se si tratterà di un ruolo già apparso nei progetti ambientati nel mondo creato da George Lucas o di una presenza totalmente inedita.

Pochi giorni fa era stata annunciata la presenza di Katee Sackhoff che sarà nuovamente Bo-Katan e di Temuera Morrison che sarà il cacciatore di taglie Boba Fett.

Nel cast dello show con protagonista Pedro Pascal, prodotto per Disney+, ci sono anche Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars).

