The Mandalorian 2: il regista Sam Hargrave sa il vero nome di Baby Yoda

Nel team di The Mandalorian 2 c'è anche Sam Hargrave, regista del film Netflix Tyler Rake, che ha svelato di conoscere il vero nome di Baby Yoda.

Nella serie prodotta per Disney+ non si conosce infatti la vera identità della creatura salvata dal cacciatore di taglie al centro della trama, tuttavia è stato confermato che il Bambino ha un nome.

Il coordinatore degli stunt dei film Marvel ha lavorato nella seconda unità in occasione della realizzazione della seconda stagione di The Mandalorian. Sam Hargrave ha rilasciato un'intervista a Collider e ha rivelato: "Sì, so il nome del Bambino. Mantengo quel segreto, è un fardello molto pesante".

I nuovi episodi, come ha confermato lo showrunner Jon Favreau durante l'ATX TV Festival, arriveranno come previsto a ottobre sulla piattaforma di streaming. Le riprese si erano concluse prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria a livello internazionale e la post-produzione è proseguita a distanza.

Nel cast dello show con protagonista Pedro Pascal, prodotto per Disney+, ci sono Pedro Pascal (Il Trono di Spade), Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars). Confermata anche la presenza di Katee Sackhoff che sarà nuovamente Bo-Katan e di Temuera Morrison nella parte di Boba Fett.

