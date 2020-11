The Mandalorian 2, Rosario Dawson risponde alle critiche legate alle accuse di transfobia

Rosario Dawson, interprete di Ahsoka Tano in The Mandalorian 2, ha voluto chiarire la situazione legata alle accuse di transfobia che le sono state rivolte.

Rosario Dawson ha commentato le polemiche causate dalla sua scelta per il ruolo di Ahsoka Tano in The Mandalorian 2 a causa di alcune accuse legate a una presunta aggressione transfobica avvenuta in passato.

L'attrice ha parlato di quanto accaduto al magazine Vanity Fair dopo il suo debutto nello show, avvenuto in occasione della quinta puntata della seconda stagione.

Rosario Dawson commentato le critiche ricevute da alcuni fan di The Mandalorian per la sua presenza nel cast: "Per prima cosa voglio semplicemente dire che capisco perché le persone sono preoccupate. Lo sarei anche io se avessi sentito alcune di quelle accuse. Ma, come abbiamo visto negli ultimi mesi e di recente, la verità sta venendo fuori. Ogni singola accusa di discriminazione è stata archiviata dalla persona che le aveva avanzate e mi rattrista il fatto che sia una situazione legata a una persona che conosco fin da quando ero adolescente e che la mia famiglia stava cercando di aiutare. Ma provo ancora una grande empatia nei suoi confronti".

18 delle 20 accuse sono state ritirate senza alcun accordo con la famiglia di Rosario Dawson e l'avvocato dell'accusatore ha abbandonato la causa. Attualmente rimangono aperti i casi riguardanti una presunta aggressione fisica che ha visto coinvolti l'amico di famiglia e la madre di Rosario Dawson.

L'attrice ha però ribadito: "Il motivo per il quale sono state ritirate tutte queste accuse di discriminazione è perché non sono mai accadute. Sono cresciuta in un ambiente davvero inclusivo e amorevole, ed è il modo in cui ho condotto la mia intera vita. Ho sempre usato la mia voce per lottare a favore della comunità LGBTQA e sostenerla, e ho usato la mia piattaforma per dare spazio alle voci trans, nei progetti che ho prodotto e diretto. Quindi penso che la situazione sia davvero chiara".

The Mandalorian 2: chi è Ahsoka Tano?

Rosario Dawson ha poi ricordato che è stata associata al ruolo di Ahsoka Tano per la prima volta via Twitter e l'apprezzamento dei fan all'idea di affidarle il ruolo è arrivato al produttore Dave Filoni. L'attrice ha persino svelato che sul set dell'episodio di The Mandalorian in cui ha recitato era presente George Lucas, situazione che le ha causato molto nervosismo, ma l'ha anche divertita moltissimo: "Entrambi mi stavano osservando. Stavano vedendo la loro immaginazione prendere vita".