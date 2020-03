The Mandalorian 2: Robert Rodriguez alla regia della seconda stagione?

Arrivano ulteriori conferme su Robert Rodriguez come regista di The Mandalorian 2. Giorni fa si erano infatti rincorse numerose voci sul suo coinvolgimento per la seconda stagione dello spin-off di Star Wars di Disney + insieme a quello di James Mangold. Quest'ultimo però ha smentito attraverso i suoi canali social sulla sua presenza, mentre al contrario i rumors su Rodriguez si sono addirittura rafforzati.

A darne notizia è HN Entertainment che in merito a Robert Rodriguez ha affermato: "HN Entertainment ora può confermare dalla nostra fonte che Robert Rodriguez ha effettivamente lavorato a The Mandalorian e che parte dei rumors sono accurati. Rodriguez non è estraneo agli effetti visivi su larga scala mentre ha recentemente diretto l'ambizioso manga fantascientifico Alita: Battle Angel per lo scrittore e produttore James Cameron".

Le riprese di The Mandalorian 2 si sono concluse ad inizio marzo e il suo rilascio sulla piattaforma streaming è previsto per il mese di ottobre. Non è però improbabile un suo slittamento per via dell'emergenza sanitaria di queste settimane che potrebbe far ritardare la post produzione e quindi rispettare le scadenze. Al momento però su questo aspetto non ci sono arrivate conferme in merito.