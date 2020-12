The Mandalorian 2: pantofole, pigiami e maglioni natalizi tra le novità Mando Mondays della settima settimana

The Mandalorian 2 continua a offrire grandi emozioni su Disney+ e la settima settimana dei Mando Mondays - il nuovo programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ogni lunedì fino al 21 dicembre svelerà le novità dedicate alla serie - permette ai fan di scoprire nuovi oggetti da collezione e merchandise esclusivo legato alla serie.

Gli articoli disponibili da questa settimana includono il morbido maglione natalizio ispirato a Il Bambino, l'adorabile tutina per animali - disponibili online e in-store da Primark - il set coordinato Loungewear e le imperdibili pantofole con peluche 3D de Il Bambino di H&M.

Ogni lunedì fino al 21 dicembre i fan potranno scoprire le ultime novità dei Mando Mondays consultando la pagina facebook di Star Wars.it e partecipare alle conversazioni social tramite l'hashtag #MandoMondays. Molti prodotti sono già disponibili presso alcuni dei principali rivenditori globali, tra cui www.shopDisney.it e la pagina ufficiale di Star Wars su Amazon.

Le novità di questa settimana comprendono i prodotti proposti da Primark - con Baby Yoda presente su pigiami, pantofole, maglioni natalizio, borsetta e astuccio per il trucco, tazza termica, set tazza e cancellaria e un'adorabile tutina per animali - e H&M che propone pantofole in peluche 3D e un completo composto da felpa e leggings (rispettivamente 19.99€m 12.99€ e 14.99€). ShopDisney propone invece una felpa per adulti con un'immagine metalizzata del Mandaloriano e una scritta sul retro (60€), la pin chiave opening ceremony Il Bambino (12€), la chiave Disney Store (disponibile su shopDisney dalle 9 del 7 dicembre alle 9 del 14 dicembre o fino a esaurimento scorte. Con un acquisto minimo di 20€ su alcuni prodotti selezionati e aggiungendo il codice "THECHILD" al carrello, i clienti riceveranno la speciale Chiave senza costi aggiuntivi), nuove felpe e t-shirt in esclusiva su Amazon (prezzi dai 20€ ai 43.50€), e numerosi oggetti realizzato da Grupo Erik (disponibili su Amazon) che comprendono il calendario a muro (9.50€), il tappettino (19.90€), l'agenda in formato A4 e A5 (4.50€ e 6.50€) e il tappettino gaming (19.99€).

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio nell'attesissima seconda stagione qui potete vedere The Mandalorian 2 in streaming.