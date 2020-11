The Mandalorian 2: il "ghiotto" Baby Yoda ha fatto infuriare i fan

Nel più recente episodio di The Mandalorian 2, una scelta narrativa legata a Baby Yoda non è stata apprezzata da parte del fandom di Star Wars.

The Mandalorian 2x02: Il Mandaloriano e il Bambino in una scena del Capitolo 10: Il passeggero

Parliamo, ovviamente, di quanto accaduto con le uova dell'aliena che Din Djarin sta trasportando su un pianeta sconosciuto per il ricongiungimento con il marito. Le uova vanno fecondate per preservare il suo ramo della famiglia, ma alcune di queste sono finite nella pancia di Baby Yoda, notoriamente ghiotto di tutto ciò che gli capita a tiro dall'aria anche vagamente commestibile. Un'abitudine che è quasi costata la vita ai protagonisti, dato che il Bambino ha divorato un cucciolo di ragno e i genitori, giustamente, si sono arrabbiati parecchio.

The Mandalorian 2: Il bambino in una tenera foto

Non sono mancati i commenti negativi sui social da parte dei fan, tra un "Baby Yoda è una minaccia" e un "Siamo tutti d'accordo che Baby Yoda è un poco di buono, vero?", interrogandosi anche sulla sopravvivenza delle uova ancora rimaste. Già nel corso della prima stagione di The Mandalorian alcuni si erano chiesti se il Bambino fosse effettivamente da considerare uno dei buoni data la sua tendenza a servirsi della Forza in modo poco educato (ha quasi strangolato a distanza Cara Dune quando lei stava battendo Din Djarin a braccio di ferro). Sarà presumibilmente parte della trama orizzontale dell'attuale ciclo di episodi, dato che al termine della prima annata il Mandaloriano aveva accettato l'incarico di trovare il pianeta natale del Bambino e scoprire di più sulla sua specie.

Qui trovate la recensione del secondo episodio di The Mandalorian 2. La seconda stagione è attualmente in corso su Disney+, al ritmo di un episodio a settimana - qui potete vedere The Mandalorian 2 in streaming - per un totale di otto capitoli. Oltre al ritorno di gran parte del cast della prima annata è previsto anche il debutto live-action di due personaggi delle serie animate, Bo-Katan Kryze e Ahsoka Tano. Al termine del primo episodio è anche apparso Temuera Morrison, interprete di Jango Fett nella trilogia prequel e voce di Boba Fett nella riedizione della trilogia originale. Si presume che interpreti un redivivo Boba, ma al momento non è ancora stato confermato ufficialmente.