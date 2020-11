The Mandalorian 2: Disney+ ha cancellato digitalmente il "cameo" del quarto episodio

Nella versione del quarto episodio di The Mandalorian 2 attualmente disponibile in streaming su Disney+ è stato cancellato il cameo di 'Jeans Guy', l'uomo della troupe che appare sullo sfondo.

La scorsa settimana è stato rilasciato il quarto episodio di The Mandalorian 2 che rimarrà nella storia delle serie tv per un errore cancellato nelle ultime ore da Disney+. La piattaforma streaming ha deciso di rimuovere digitalmente Jeans Guy, l'uomo della troupe che ha fatto un cameo accidentale durante Capitolo 12: L'assedio.

I fan di Star Wars sono noti soprattutto per essere molto esigenti ed attenti anche ai più piccoli dettagli di ciò che vedono sul piccolo e sul grande schermo. Non a caso, la scorsa settimana molti di loro sono riusciti a notare la presenza di una persona che nulla aveva a che fare con l'universo di Guerre Stellari. Parlare al passato è d'obbligo, poiché ad oggi Disney+ ha cancellato digitalmente la performance involontaria di Jeans Guy.

Ricordiamo che la scena originale del "Capitolo 12: L'assedio" vede il Mandaloriano, Cara Dune e Greef Karga protagonisti di una sparatoria su una base imperiale. Proprio lì, in un angolo alle spalle di Karga, i fan hanno notato un uomo vestito con jeans e maglietta verde, sufficientemente visibile da far sì che sui social venisse subito segnalata la sua presenza che è stata comunque di breve durata, poiché nella versione dell'episodio attualmente disponibile in streaming su Disney+ non è più presente.

L'episodio in questione ha visto il cacciatore di taglie collaborare con vecchi amici su Nevarro ed insieme a loro infiltrarsi in una base imperiale per distruggere l'ultima fortezza dell'Impero presente sul pianeta. Tuttavia, durante la loro missione, scoprono una struttura segreta ed una registrazione che suggerisce il legame tra l'Impero e Baby Yoda.

Creato da Jon Favreau, The Mandalorian è interpretato da Pedro Pascal ma vede intervenire come guest star anche Gina Carano, Carl Weathers, Horatio Sanz e Giancarlo Esposito. Tra i registi della seconda stagione segnaliamo Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.