The Mandalorian 2: Bryce Dallas Howard conferma l’omaggio al film Apollo 13

Bryce Dallas Howard, regista del terzo episodio di The Mandalorian 2, ha confermato su Twitter di aver reso omaggio ad Apollo 13, film diretto dal padre Ron Howard. Poco dopo il debutto dell'episodio, un fan ha ipotizzato sui social che l'inquadratura in cui l'astronave prende fuoco mentre entra nell'atmosfera fosse una citazione esplicita dell'acclamato film del 1995 ("Il mio preferito di tutti i tempi", ha detto). L'attrice e cineasta ha citato il tweet confermando la supposizione: "Complimenti per essertene accorto! Hai ragione al 100%."

Bryce Dallas Howard ha diretto due episodi di The Mandalorian, tra cui il più recente - che potete vedere in streaming su Disney+ - molto apprezzato dai fan per l'esordio live-action di Bo-Katan Kryze, guerriera mandaloriana precedentemente apparsa nella serie animata sulle guerre dei Cloni (un altro personaggio del medesimo periodo, Ahsoka Tano, apparirà a breve nella seconda stagione del serial). Suo padre, Ron Howard, è invece il regista di Solo: A Star Wars Story, uscito nel 2018 e incentrato sulla gioventù dello storico protagonista della prima trilogia. L'insuccesso del film al box office ha fatto sì che un sequel sia praticamente escluso, ma molti fan si sono detti interessati, come alternativa al seguito vero e proprio, a un'eventuale serie su Disney+ ambientata in quel periodo, per l'esattezza una storia che racconti le vicende di Qi'ra (ex del protagonista) in seno all'organizzazione criminale guidata da Maul, come svelato alla fine del lungometraggio.

Ron Howard ha recentemente diretto il film Elegia americana, basato su eventi reali e in arrivo su Netflix il 24 novembre. Ha in cantiere altri due lungometraggi tratti da storie vere, ed è tra i produttori esecutivi di una serie per Disney+ che fungerà da sequel per Willow, film cult che lui ha realizzato per la Lucasfilm nel 1988. Non del tutto a caso, la sceneggiatura sarà di Jonathan Kasdan, coautore del copione del film su Han Solo.