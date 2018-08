The Man In The High Castle 3: il trailer con la cover di Pride degli U2

La terza stagione della serie Prime Original e vincitrice di un Emmy Award, The Man in the High Castle sarà disponibile su Amazon Prime Video il 5 ottobre. Il trailer ufficiale della nuova stagione include la rivisitazione della hit degli U2, Pride (In the Name of Love) dell'emergente artista tedesca Lxandra. È la prima volta che la band permette la realizzazione di una cover ad uso commerciale del brano. La cover di Lxandra sarà disponibile e acquistabile su Amazon Prime Music e su altri servizi di musica digitale.

Mike Benson, Head of Marketing degli Amazon Studios, ha dichiarato: "Pride (In the Name of Love) è un brano di resistenza politica, potente, emozionante e senza tempo, che sembra essere fatto apposta per The Man in the High Castle. La canzone è in perfetta sintonia con i temi della terza stagione: speranza, eroismo e resistenza nella lotta per un mondo migliore".

Basato sul pluripremiato romanzo del 1962 di Philip K. Dick, The Man in the High Castle parla di un mondo in cui gli Alleati hanno perso la Seconda Guerra Mondiale. Nella terza stagione della serie vincitrice dell'Emmy, Juliana Crain (Alexa Davalos) lotta con il suo destino dopo aver cercato protezione nella Zona Neutrale. Consapevole che le loro sorti sono connesse, Juliana collabora con il Ministro del Commercio, Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa) per interpretare il mistero delle ultime pellicole rimaste. Nel frattempo, le tensioni tra il Reich e l'Impero continuano a crescere, Joe Blake (Luke Kleintank) ritorna da Berlino e viene mandato in una spedizione diplomatica a San Francisco, dove rincontra Juliana, trovando un punto di svolta per la loro relazione. Nella nuova stagione, l'Obergruppenfuhrer John Smith (Rufus Sewell) viene festeggiato dall'alta società nazista, ma il Reischsmarschall nord americano Lincoln Rockwell e J. Edgar Hoover stanno complottando alle sue spalle. Helen (Chelah Horsdal) si trova a dover prendere delle decisioni drastiche per proteggere la sua famiglia, in difficoltà dopo la morte di Thomas, e Smith viene a conoscenza di un nuovo scioccante e ambizioso piano dei nazisti che potrebbe avere ripercussioni mondiali.

Nel cast della serie Alexa Davalos (Mob City), Luke Kleintank (Pretty Little Liars), DJ Qualls (Z Nation), Joel De La Fuente (Hemlock Grove), Brennan Brown (Focus), Bella Heathcote (The Neon Demon) Chelah Horsdal (You Me Her) e Jason O'Mara (Agents of S.H.I.E.L.D.), insieme a Cary-Hiroyuki Tagawa (Revenge) e Rufus Sewell (Victoria). La serie è stata sviluppata da Frank Spotnitz (The X-Files), e con Ridley Scott(The Martian), David W. Zucker (The Good Wife), Richard Heus (Ugly Betty), Isa Dick Hackett (Philip K. Dick's Electric Dreams), e Daniel Percival (Banished), come produttori esecutivi della terza stagione. Inoltre, la nuova stagione vede anche Eric Overmyer (Treme, Bosch, The Affair) come showrunner e produttore esecutivo.

