The Man in the High Castle 4: il trailer regala interessanti anticipazioni sull'epica battaglia finale

The Man in the High Castle 4 debutterà il 15 novembre e il nuovo trailer diffuso da Amazon Prime Video regala delle spettacolari sequenze in anteprima dell'ultimo capitolo della storia.

Nel video la protagonista ricorda come ci siano poche cose per cui valga la pena morire, e si dà poi spazio a quanto accade dopo la sua "scomparsa", mentre la lotta continua e si stringono accordi politici, c'è chi decide di armarsi, si ricorda che la tecnologia in grado di aprire portali che conducono ad altre dimensioni potrebbe cambiare il destino del mondo per sempre e Juliana è sempre più determinata a uccidere John Smith.

Lo show The Man in the High Castle si basa sul romanzo scritto nel 1962 da Philip K. Dick e la storia ha preso il via quindici anni dopo la fine della seconda Guerra mondiale in un universo alternativo che ha visto trionfare in nazisti.

Nel cast della serie ci sono Alexa Davalos (Mob City), Luke Kleintank (Pretty Little Liars), DJ Qualls (Z Nation), Joel De La Fuente (Hemlock Grove), Brennan Brown (Focus), Bella Heathcote (The Neon Demon) Chelah Horsdal (You Me Her) e Jason O'Mara (Agents of S.H.I.E.L.D.), insieme a Cary-Hiroyuki Tagawa (Revenge) e Rufus Sewell (Victoria).

La serie è stata sviluppata da Frank Spotnitz (The X-Files), e con Ridley Scott(The Martian), David W. Zucker (The Good Wife), Richard Heus (Ugly Betty), Isa Dick Hackett (Philip K. Dick's Electric Dreams), e Daniel Percival (Banished), come produttori esecutivi della terza stagione. Inoltre, la nuova stagione vede anche Eric Overmyer (Treme, Bosch, The Affair) come showrunner e produttore esecutivo.

