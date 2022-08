The Lost King: il trailer del film con Sally Hawkins ispirato a una storia vera

Sally Hawkins è la protagonista del nuovo film The Lost King, di cui è stato condiviso il trailer, in attesa dell'arrivo nelle sale britanniche che avverrà il 7 ottobre.

Nel video si introduce la storia vera di una donna che si ritrova a compiere una scoperta incredibile dando spazio a una sua passione e a una curiosità che le permette di ritrovare i resti di re Riccardo III.

Al centro della trama di The Lost King ci sarà la storia di Philippa Langley, interpretata da Sally Hawkins, che si ritrova alle prese con un lavoro insoddisfacente venendo messa in secondo piano dai suoi colleghi. Tutto cambia quando, con suo figlio, va a uno spettacolo teatrale su Riccardo III, ritratto come un brutale assassino. La donna pensa però che la rappresentazione sia ingiusta e inizia a studiare la sua storia, decidendo di provare a individuare il luogo dove sono sepolti i suoi resti.

Suo marito John (Steve Coogan) non è molto convinto della situazione, temendo diventi un'ossessione, ma Philippa è convinta che sia possibile riuscire nell'impresa.

La regia del film è stata affidata a Stephen Frears, mentre Coogan ha scritto la sceneggiatura insieme a Jeff Pope.

Nel cast ci sono anche Mark Addy e Harry Lloyd, rispettivamente nei ruoli di Richard Buckley e Re Riccardo III.

La sinossi ufficiali sottolinea: "The Lost King è la storia vera di una donna che ha rifiutato di essere ignorata e ha obbligato i più celebri storici della nazione a rivalutare uno dei re più controversi della storia bitannica".