Sigourney Weaver protegge i segreti di famiglia nel teaser della serie The Lost Flowers of Alice Hart

Sigourney Weaver è una patriarca che protegge i segreti di famiglia nel teaser della serie Prime Video The Lost Flowers of Alice Hart, di cui è stata svelata la data di uscita.

Il teaser trailer di The Lost Flowers of Alice Hart ha svelato le prime immagini di Sigourney Weaver nella serie originale Prime Video che farà il suo debutto in streaming il 4 agosto. La serie in sette parti è basata sull'opera prima omonima di Holly Ringland.

Al centro della storia troviamo una ragazzina di 9 anni, Alice, che perde tragicamente entrambi i genitori in un misterioso incendio. Alice viene portata così a vivere dalla nonna June nella fattoria vivaio di fiori di Thornfield, dove apprenderà i sdegreti sul passato della sua famiglia. Alice trova sollievo dal suo dolore nelle piante e nei fiori dell'entroterra australiano, ma una volta diventata adulta dovrà lottare per proteggersi dall'uomo che ama.

Alien, Sigourney Weaver gela i fan sul ritorno di Ripley: "Quella nave è salpata"

Nel cast di The Lost Flowers of Alice Hart troviamo anche Asher Keddie, Leah Purcell, Alycia Debnam-Carey, Frankie Adams, Charlie Vickers, Tilda Cobham-Hervey, Alexander England, Sebastián Zurita, Alyla Browne e Xavier Samuel.

La serie è prodotta da Amazon Studios, Made Up Stories e Fifth Season.