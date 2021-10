The Lost Daughter: il trailer del film con Olivia Colman tratto dal romanzo di Elena Ferrante

The Lost Daughter è il film tratto dal romanzo di Elena Ferrante con star Olivia Colman che segna il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal, ecco il trailer.

Il 31 dicembre The Lost Daughter con Olivia Colman debutterà su Netflix, in alcune nazioni, e online è stato condiviso il trailer del film che segna l'esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal.

Nel video si vede la protagonista iniziare una vacanza in spiaggia, andando alla ricerca di tranquillità, ma la pace viene spezzata dall'arrivo di una numerosa famiglia e di una giovane madre che ha qualche difficoltà a gestire sua figlia. La professoressa si ritrova a osservare il rapporto della ragazza con la figlia e il film svela progressivamente il suo passato e i suoi rapporti familiari.

Nel cast di The Lost Daughter ci sono anche Jessie Buckley, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard. Al centro della trama ci sarà Leda, personaggio affidato a Olivia Colman, una professoressa universitaria che sta trascorrendo le sue vacanze estive, dovendo però fare i conti con il rapporto esistente tra Nina (Johnson) e la sua giovane figlia. La donna si ritrova alle prese con ricordi emotivamente intensi, risalenti al periodo in cui era diventata madre da poco. Leda è quindi obbligata a riflettere sulle scelte prese quando era una giovane madre e sulle conseguenze sulla sua famiglia, ritrovandosi così persa nella propria mente.

Maggie Gyllenhaal ha compiuto il suo esordio alla regia di un lungometraggio con l'adattamento del romanzo di Elena Ferrante che le ha fatto conquistare il premio come Miglior Sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia.