The Lord of the Rings, per Viggo Mortensen merita la visione "per via del regista J.A. Bayona"

Viggo Mortensen si prepara all'arrivo di The Lord of the Rings su Amazon soprattutto per via della presenza del regista Juan Antonio Bayona.

Viggo Mortensen guarderà la serie The Lord of the Rings quando arriverà su Amazon Prime Video soprattutto per la presenza del cineasta J.A. Bayona. Il regista di The Orphanage, The Impossible e Jurassic World - Il regno distrutto dirigerà i primi due episodi dello show ispirato alla saga di Tolkien e si occuperà della produzione esecutiva.

Gli innamorati a Rivendell

Viggo Mortensen è diventato una star internazionale grazie al ruolo di Aragorn nella trilogia de Il signore degli anelli firmata da Peter Jackson. L'attore ha confessato a GQ che si prepara a guardare lo show in arrivo con grande entusiasmo grazie a una delle sue firme:

"La serie sarà diretta da un regista spagnolo, J. A. Bayona. Voglio vedere cosa hanno realizzato. Stanno girando in Nuova Zelanda. Bayona è un buon regista, credo che la serie meriti di essere vista. Sono curioso di vedere cosa faranno, come interpreteranno Tolkien. Non sono molto informato su cosa la Tolkien gli abbia permesso di usare."

La sinossi ufficiale di The Lord of the Rings ha confermato la storia e l'ambientazione della serie tv. Il prequel de Il Signore degli Anelli si svolgerà nella Seconda Era della Terra di Mezzo, che copre un lungo periodo di tempo tra l'apparizione del Signore Oscuro Morgoth e la prima sconfitta del suo servitore Sauron. Lo show coinvolgerà una grande quantità di personaggi, tra questi ci saranno volti familiari e personaggi nuovi.

Al momento non è stata comunicata una data di uscita su Amazon dei 9 episodi che andranno a comporre la prima stagione di The Lord of the Rings.