The Lord of the Rings: annunciato il gioco da tavolo

Games Workshop ha annunciato il gioco da tavolo tratto da The Lord of the Rings e dall'universo di J.R.R. Tolkien che debutterà anche su Amazon Prime Video nel 2022.

Game Workshop ha annunciato un gioco da tavolo tratto da The Lord of the Rings. Il gioco sarà distribuito in corrispondenza del 20esimo anniversario dall'uscita de Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello al cinema.

Come riportato da Comic Book, il gioco da tavolo basato su Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello sarà prodotto da Game Workshop, già alle spalle di Warhammer 40,000. Il gioco si chiamerà Battle in Balin's Tomb, sarà usufruibile da due o più giocatori e replicherà la battaglia tra la Compagnia dell'Anello e un gruppo di goblin in una pericolosa cava di troll a Mines of Moria.

Il gioco includerà le nove miniature dei componenti della Compagnia dell'Anello, la cava dei troll nelle profondità di Mines of Moria e dodici goblin. Ancora non è ben chiaro quali possano essere le regole specifiche del gioco. Si sa, però, che ogni personaggio sarà dotato di una card che contiene i suoi poteri speciali e le sue abilità.

Games Workshop è nota soprattutto per Warhammer ma ha anche già realizzato un altro gioco basato sull'universo de Il Signore degli Anelli sfruttando le sembianze degli attori reali che hanno recitato nelle trilogie dirette da Peter Jackson - l'altra è quella de Lo Hobbit. Ad esempio Middle Earth Strategy Battle Game utilizza una sorta di variazione delle regole di Warhammer e focalizza il gioco soprattutto sulle capacità individuali dei giocatori. Il gioco viene continuamente prodotto dal 2001 e, sebbene sia meno importante di Warhammer, ha comunque una sua notevole dignità.