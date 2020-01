The Lord of the Rings: Amazon svela il cast dell'attesa serie

Amazon ha svelato i primi nomi che faranno ufficialmente parte del cast della serie The Lord of the Rings.

Lord of the Rings, l'attesa serie prodotta da Amazon Studios, ha ora un cast ufficiale, grazie all'annuncio compiuto dai produttori che hanno inoltre comunicato che gli interpreti sono già impegnati in Nuova Zelanda nella lettura dei copioni.

Lo studio aveva dovuto fare i conti con l'addio di Will Poulter nel mese di settembre a causa di alcuni impegni lavorativi precedenti e pochi giorni fa è stato trovato il sostituto che si occuperà del suo ruolo. The Lord of the Rings avrà quindi tra i suoi protagonisti:Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman.

Le riprese dello show ispirato alle opere di J.R.R. Tolkien inizieranno nel mese di febbraio e Vernon Sanders di Amazon Studios ha confermato che ci sono ancora degli importanti ruoli che non sono ancora stati assegnati.

Gli showrunner e produttori saranno J.D. Payne e Patrick McKay, che hanno dichiarato: "Dopo aver cercato a livello globale, siamo felici di rivelare finalmente il primo gruppo di brillanti interpreti che faranno parte del cast della serie di Amazon The Lord of the Rings. Questi eccezionali talenti sono più che semplicemente i nostri attori: sono i membri più recenti di una famiglia creativa in continua espansione che sta lavorando senza sosta per portare in vita la Terra di Mezzo per nuovi fan e un pubblico mondiale".

Juan Antonio Bayona sarà il regista delle prime due puntate e coinvolto come produttore esecutivo.