The Limehouse Golem - Mistero sul Tamigi: il film è dedicato ad Alan Rickman

Verso la fine dei titoli di coda di The Limehouse Golem - Mistero sul Tamigi compare sullo schermo la seguente dedica: "Questo film è dedicato alla memoria di Alan Rickman." Il motivo che giace alla base di questa dedica fu spiegato dal regista del film, Juan Carlos Medina, durante un'intervista del 2017.

Una scena di The Limehouse Golem

Medina dichiarò: "Il ruolo interpretato da Bill Nighy, inizialmente, era stato assegnato a Rickman ma quest'ultimo fu costretto a ritirarsi dal progetto a causa di problemi di salute che alla fine hanno portato alla sua morte prematura per cancro al pancreas nel gennaio 2016."

La pellicola del 2016, diretta da Medina e sceneggiata da Jane Goldman, è un adattamento del romanzo giallo di Peter Ackroyd del 1994 Dan Leno and the Limehouse Golem. La Goldman aveva letto il libro anni prima di diventare una sceneggiatrice professionista e l'aveva tenuto da parte per anni pensando che potesse essere un progetto potenzialmente molto interessante.

The Limehouse Golem ha ricevuto recensioni per lo più positive dalla critica cinematografica. Detiene un punteggio di approvazione del 74% su Rotten Tomatoes, sulla base di 77 recensioni, con una media ponderata di 6,5 / 10. Un giornalista di Ikon London Magazine ha scritto che "il film sente la mancanza di Alan Rickman ma riesce comunque a risplendere grazie a fantastici set, luoghi incredibili e guardaroba d'epoca".