The Limehouse Golem: stasera su Rai4 in prima visione il thriller ambientato nella Londra vittoriana

Stasera su Rai4 ancora una prima visione, ancora nei territori del mistero e del fantastico, con The Limehouse Golem, thriller in costume ambientato nella Londra vittoriana, diretto da Juan Carlos Medina, regista della serie fanta-horror A Discovery of Witches.

Locandina di The Limehouse Golem

Londra, 1880: il quartiere di Limehouse è scosso da una serie di terrificanti delitti che la comunità del posto attribuisce al Golem, una creatura del folklore ebraico. Per far chiarezza sui fatti, Scotland Yard convoca il veterano ispettore Kildare (Bill Nighy), ma il dubbio che ci si trovi alle prese con le gesta di un serial killer soprannaturale si fa sempre più insistente...

Tratto dal romanzo di Peter Ackroyd La leggenda del mostro di Limehouse, il film vede tra i suoi interpreti Bill Nighy, Olivia Cooke e Douglas Booth.

A seguire, una nuova puntata di "Wonderland", che questa settimana approfondirà la serie crime/action La Unidad, in prima visione assoluta su Rai4 da sabato 17 aprile. Il magazine darà voce agli ideatori della serie Alberto Marini e Dani de la Torre e all'attore Hamid Krim. Ma ci sarà spazio anche per i supereroi con la serie vintage di "Batman", che dal 18 aprile popolerà il daytime di Rai4, e ancora il caso Lavorini, per la rubrica "Il giallo e la nera", e una nuova succosa anticipazione della seconda stagione di "Eli Roth's History of Horror".