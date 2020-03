The Lighthouse: il film con Robert Pattinson arriva negli USA su Amazon Prime Video

The Lighthouse è uno dei titoli in arrivo su Amazon Prime Video negli Stati Uniti e il film con star Robert Pattinson e Willem Dafoe è una delle proposte più attese tra gli spettatori americani costretti in questi giorni all'auto-isolamento.

La storia raccontata sullo schermo è ambientata verso la fine dell'Ottocento e segue un giovane che si trasferisce per quattro settimane su un'isola al largo della costa del New England per occuparsi della manutenzione di un faro sotto la supervisione dell'anziano e scorbutico Thomas Wake.

Il lungometraggio diretto da Robert Eggers, pluripremiato e apprezzato dalla critica, debutterà in streaming il 16 aprile, mentre nei giorni precedenti gli appassionati di cinema potranno vedere online anche Les Misérables e Rambo: Last Blood, entrambi distribuiti sulla piattaforma di Amazon il 10 aprile. The Lighthouse è, attualmente, ancora inedito in Italia.

Alla regia di The Lighthouse c'è Robert Eggers, reduce dal successo ottenuto nel 2015 di The Witch, con protagonista l'attrice Anya Taylor-Joy.

I due protagonisti sono Willem Dafoe e Robert Pattinson nel ruolo di due guardiani del faro che si ritrovano a vivere esperienze al limite della follia.

The Lighthouse, la recensione: la follia e la paura dell'ignoto per Robert Eggers