FIPILI Horror Festival 2020: Letto N. 6 in programma, Elio Germano tra gli ospiti

Il FIPILI Horror Festival 2020 torna a Livorno con un ricco calendario di eventi venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre. Proiezioni, mostre, presentazioni letterarie e tanti ospiti, tra i quali l'attore Elio Germano, per il festival che indaga la paura nel cinema, nella letteratura e nell'arte.

Segnale d'allarme - La mia battaglia VR: Elio Germano

Da giovedì 8 ottobre il sipario del festival si alzerà sulla mostra omaggio a Federico Fellini, in occasione del centenario della nascita. L'esposizione dedicata al maestro del cinema si terrà nel polo del museo della città all'interno della biblioteca ed è organizzata in collaborazione con il comune di Livorno e la cooperativa Itinera. Felliniana si articola in tre parti: una collettiva di disegnatori che riuniti attraverso una call omaggeranno attraverso i loro segni gli aspetti visionari e onirici del regista, una archivistica a cura della biblioteca Labronica che mette a disposizione film, documenti, carteggi, fotografie per aprire percorsi di approfondimento e conoscenza dell'opera del maestro; la personale di Valentina Restivo "Fare l'aggettivo" un parterre gigantesco di personaggi, a volte protagonisti di una pellicola, altre cameo indimenticabili divenuti delle vere e proprie icone.

Letto Numero 6: una foto del film

Venerdì 9 ottobre il festival entra nel vivo e apre al Cinema Teatro 4 Mori (Via Pietro Tacca, 16) con la proiezione dei cortometraggi in concorso, un appuntamento fisso della tre giorni sempre alle ore 14:00. Il festival ogni anno indice un concorso video per cortometraggi italiani e stranieri, che si divide in due sezioni da una parte, horror e thriller, dall'altra fantasy e fantascienza. L'ultimo giorno del festival verranno rivelati i vincitori di questa edizione. Alle ore 16:30, Elio Germano sarà ai 4 mori con lo spettacolo Segnale d'allarme. La mia battaglia VR. In questo spettacolo che è considerato uno dei primi esperimenti di teatro in realtà virtuale, l'attore si cimenterà in un monologo parlando dei mali che attanagliano la nostra epoca, e del proprio impegno, per rivelare infine quanto dobbiamo aver "paura di noi stessi". Gli spettatori saranno muniti di visori oculus per assistere allo show in realtà virtuale e al termine potranno incontrare l'attore per un dibattito intorno al progetto. L'evento sarà replicato alle ore 20:00.

Segnale d'allarme - La mia battaglia, recensione: a teatro (virtuale) con Elio Germano

Alle 17:30 si terrà la l'incontro con lo scrittore Valerio Aiolli, che dialogherà con gli autori Enrico Pompeo e Michele Cecchini. In quest'occasione verrà presentato Nero ananas edito dalla prestigiosa casa editrice francese di gialli e di noir Voland, candidato al Premio Strega 2019. Il libro che racconta in modo spietato ed evocativo gli anni dal 1969 al 1973 in Italia, a partire dalla bomba di Piazza Fontana. Alle 19:00 si terrà la cerimonia di premiazione per i concorsi letterari indetti dal festival: "La paura fa 90 (righe)" che, come si può evincere dal titolo, è dedicato a racconti di paura che devono essere condensati in un massimo di novanta righe di testo. A seguire, un incontro tra due critici cinematografici "cult": Federico Frusciante, noto per il suo canale YouTube e per la sua videoteca Videodrome, e Claudio Bartolini, fondatore di Bietti Edizioni.

Dialogheranno per introdurre un film a scatola chiusa.

Parallelamente, alle 17:30, il festival si sposta nel Quartiere Venezia ai Bottini dell'olio (via Dei Bottini Dell'Olio, 7) per l'incontro letterario con l'illustratrice e autrice di cartoni animati Sara Colaone e lo scrittore e fumettista Luca De Santis, autori di In Italia sono tutti maschi di cui presenteranno la nuova edizione con contenuti extra per un capolavoro che ha ricevuto il Premio Attilio Micheluzzi 2009 come Miglior fumetto ed è stato tradotto in oltre 10 paesi. Modera la giornalista Virginia Tonfoni.

Alle 20:30, verrà proiettato il film Letto N. 6 (Italia 2020) diretto da Milena Cocozza e prodotto dai Manetti Bros e Carlo Macchitella. Un horror di fantasmi con Carolina Crescentini come protagonista, che recita la parte di una dottoressa in un ospedale pediatrico, che di notte rivela i suoi terribili segreti di quando la struttura era un manicomio infantile. La regista, che esordisce con questo lungometraggio, sarà presente in sala e introdurrà la propria opera.

The Lighthouse: Robert Pattinson e Willem Dafoe nella prima foto

Domenica 11 ottobre il festival si risveglia con una proiezione a scatola chiusa. Nel pomeriggio saranno proiettati i cortometraggi in vista della premiazione che si terrà alle ore 19:00. Alle 17:30 ci sarà l'incontro con lo sceneggiatore Emiliano Pagani e il disegnatore Daniele Caluri che presenteranno in anteprima nazionale il nuovo volume "Don Zauker: L'origine del male e altre storie".

A concludere il festival alle 22:30, Federico Frusciante introdurrà un film che non è mai arrivato nelle sale, ma che ha già fatto molto parlare di sé: The Lighthouse (USA 2020) di Robert Eggers con protagonisti Willem Dafoe e Robert Pattinson. . Il film verrà proiettato in versione doppiata in italiano con sottotitoli in inglese grazie alla collaborazione con Universal Pictures Italia.

Info e prenotazioni: www.fipilihorrorfestival.it.